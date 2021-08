Vaccini a Salerno: open day per gli over 12 al Ruggi, 450 dosi disponibili Le inoculazioni saranno previste dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di domenica 29 agosto

Salerno spinge sui vaccini. Per far fronte alla crescente richiesta da parte degli utenti, di essere vaccinati contro il Covid-19 in una struttura protetta, domenica 29 agosto, sarà organizzato un open day over 12, presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le inoculazioni, saranno previste dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al Centro Vaccinale del Ruggi, con accesso libero, senza prenotazioni, fino al raggiungimento di 450 dosi a disposizione del nosocomio Salernitano, sempre in prima linea nella gestione della pandemia da covid.

"L'Azienda da tempo sta vaccinando persone non programmate precedentemente - dichiara infatti il Professore Francesco De Caro, responsabile del Centro Vaccinale in questione - in molti esternano l'esigenza di voler essere vaccinati in ospedale, aggiunge, e il Ruggi continuerà a perseguire questa linea di apertura nei confronti di utenti non programmati, anche nei giorni successivi all'open day di domenica".