Covid a Salerno: "Situazione contagi sotto controllo, spingere sui vaccini" Il sindaco: “In vista della ripresa della scuola l'obiettivo dovrà essere la didattica in presenza”

Nuovi positivi al Coronavirus si registrano in diversi comuni della provincia di Salerno, ma la situazione contagi nel capoluogo "è sotto controllo", a dirlo il sindaco Vincenzo Napoli.

"Il limitato numero dei nuovi casi giornalieri ci conforta", ha sottolineato la fascia tricolore, ma vietato abbassare la guardia.

"Dobbiamo continuare a pieno ritmo la campagna di vaccinazione, che resta l'arma più potente che abbiamo per sconfiggere il Covid. Tanto più in vista della ripresa della scuola: l'obiettivo dovrà essere la didattica in presenza, in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni nazionali", Conclude il primo cittadino. Necessario, dunque, spingere sui vaccini e aumentare il numero, soprattutto, dei giovani vaccinati. Un nuovo open day dedicato agli over 12 è in programma domenica 29 agosto presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le inoculazioni, saranno previste dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al Centro Vaccinale del Ruggi, con accesso libero, senza prenotazioni. Saranno disponibili 450 dosi.