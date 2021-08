Botta e risposta tra Comune di Salerno e operatori turistici Non si ferma la polemica. L'Ente ribatte: "Impegnati ogni giorno per la promozione della città"

Continua la polemica tra il Comune di Salerno e gli operatori del settore turistico cittadini. L'ente in una nota ci ha tenuto a precisare: “È stata diffusa una nota nella quale si addebita al Comune di Salerno di non aver alcun merito nel successo della stagione estiva in città, dove nelle giornate ferragostane le strutture d'accoglienza e della ristorazione hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Noi ai cittadini abbiamo raccontato un fatto riferito dagli organi d'informazione con grande evidenza. Una verità inconfutabile che abbiamo ritenuto di pubblicizzare con il chiaro intento di infondere una speranza di futuro. Noi non abbiamo tempo di appuntarci medaglie al petto e di alimentare polemiche. Siamo impegnati ogni giorno a migliorare l'attrazione della Città presupposto indispensabile per il successo dell'accoglienza da parte degli imprenditori privati.

Voglio ricordare il lavoro svolto negli ultimi mesi finalizzato a potenziare l'attrazione della Città a principale beneficio di albergatori, gestori di strutture ricettive extralberghiere e pubblici esercizi. Le nuove spiagge frutto del ripascimento sono state frequentate da migliaia di persone, aperti nuovi parcheggi tra via Vinciprova e Genio Civile al servizio del commercio e della movida. A tali posti auto presto si aggiungeranno i settecento di Piazza della libertà. Anche la stessa Piazza della Libertà e la sua splendida passeggiata a mare con bar e ristoranti saranno presto aperti creando un nuovo grande polo di attrazione per il tempo libero ed il divertimento.

Per sostenere uno dei comparti più in sofferenza a causa della Pandemia, abbiamo sospeso l'applicazione della tassa di soggiorno. Abbiamo, inoltre, sospeso la tassa di occupazione di suolo pubblico, prevedendo finanche la possibilità di ampliamento dell’uso degli spazi esterni per i pubblici esercizi, semplificato pratiche ed adempimenti. È stato organizzato per questa estate un importante calendario di mostre, spettacoli, eventi di grande richiamo in più location della Città.

È innegabile che i risultati raggiunti in tale ambito sono frutto del lavoro di promozione della Nostra Città, avviato da anni con l’evento “Luci d'Artista” che ha inserito Salerno nei più importanti circuiti turistici nazionali e che sarà riproposto in un calendario di eventi ed iniziative da presentare all’attenzione degli operatori alla Fiera TTG di Rimini, così come già deliberato dalla Giunta Municipale. Ci siamo battuti con successo per far restare Salerno punto di snodo del sistema dell'Alta Velocità ferroviaria. Procedono i lavori per il definitivo decollo dell'Aeroporto. È stato aumentato il dragaggio dei fondali del porto per facilitare l'arrivo di nuove e più grandi navi da crociera a Salerno.

In questo lavoro hanno svolto un ruolo fondamentale le categorie e gli operatori dell'accoglienza, del turismo e del commercio, con i quali abbiamo tenuto - nonostante le difficoltà della Pandemia - un dialogo ed una consultazione costante per il perfezionamento della proposta, accogliendo suggerimenti e idee. Lo spirito di collaborazione ed ascolto continuerà ad essere sempre il criterio ispiratore del nostro lavoro” conclude la nota del Comune.