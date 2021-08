Consegnati 30 pacchi di pane raffermo alla Lega Nazionale per la difesa del cane Confartigianato risponde all'appello

Nella giornata di venerdì 27 agosto, Carlo Vernieri, Presidente di Confartigianato Panificatori Salerno, ha consegnato 30 sacchi di pane raffermo ai volontari della sezione di Salerno della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

“Ogni giorno, nei nostri panifici, del pane rimane invenduto. Quando ho letto l’appello della Lega per la difesa del cane, ho contattato alcuni colleghi panificatori della zona ed insieme siamo stati ben contenti di dare il nostro piccolo contributo per il benessere dei nostri amici a quattro zampe. E, sono certo, anche in futuro potremmo collaborare per iniziative simili”.