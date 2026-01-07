Frana sulla Statale Amalfitana: Costiera divisa in due a Maiori Si attende l’arrivo dei rocciatori, disagi e polemiche

La Costiera Amalfitana è divisa in due nel comune di Maiori per una frana caduta nella serata di ieri.

Lo smottamento lungo la Strada Statale 163 Amalfitana si è verificato in località Salicerchie. La carreggiata risulta attualmente chiusa al traffico con Jersey.



Le intense precipitazioni hanno provocato il distacco di porzioni di muratura, finite sulla sede stradale. Sono in arrivo i rocciatori per la messa in sicurezza dell’area.

Il Comune di Maiori "per andare incontro alle necessità di lavoratori e studenti, sono stati attivati percorsi alternativi e corse straordinarie dei trasporti SITA, che nel corso della mattinata comunicheranno ulteriori dettagli. Attivate postazioni del 118 per garantire la gestione di eventuali emergenze".

Il percorso alternativo per raggiungere le zone non collegate è il valico di Chiunzi.