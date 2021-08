Turismo: non si ferma il botta e risposta tra il Comune e Federalberghi Gagliano: "Basta polemiche, prosegua la collaborazione"

Il botta e risposta degli ultimi giorni tra il presidente di Federalberghi Salerno Giuseppe Gagliano e il Comune sui meriti del boom di turisti e del tutto esaurito in città e provincia non si ferma. Gagliano ha aggiunto: “In riferimento alla nota diffusa ieri dal Comune di Salerno, riguardo alla lettera aperta con le riflessioni e i bilanci riportati dal comparto turismo e accoglienza, diventa necessaria una ulteriore replica da parte di Giuseppe Gagliano, Presidente Confcommercio Federalberghi Salerno: “Quando si dice che la toppa è peggiore del buco. Piuttosto che elencare esclusivamente tutti i meriti dell’Amministrazione Comunale, che ho più volte rimarcato in positivo nel corso della mia presidenza e, in ultimo, nella nota inviata qualche giorno fa al Sindaco, sarebbe bastato dire che in questo lavoro hanno svolto un ruolo fondamentale le categorie e gli operatori dell'accoglienza, del turismo e del commercio, con i quali abbiamo tenuto - nonostante le difficoltà della pandemia - un dialogo ed una consultazione costante per il perfezionamento della proposta, accogliendo suggerimenti e idee. Prendere come un'accusa un punto di vista che invitasse a riflettere su una possibile prospettiva diversa mi fa pensare che la nota non sia stata letta affatto come dovuto e auspicato. E, per quanto mi riguarda, la questione è chiusa” conclude Gagliano.