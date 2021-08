Vaccini in ospedale: a Salerno boom di adesioni per l'open day al Ruggi Tanti giovani presenti. I cittadini: "Qui ci sentiamo più sicuri"

Corsa ai vaccini a Salerno. In tantissimi, questa mattina, hanno partecipato all’open day per over 12 organizzato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Oltre 300 i vaccini inoculati a giovani e non che hanno approfittato del nuovo appuntamento all'insegna della lotta al Coronavirus anche in vista del nuovo anno scolastico. Obiettivo principale è, infatti, quello di effettuare il maggior numero di somministrazioni in tempo per il primo suono della prima campanella, così da garantire un ritorno in presenza in sicurezza. Soddisfatta la dottoressa Carmelina Nicodemo che ha confermato “una grande risposta da parte della popolazione".

“Riceviamo tante richieste di cittadini che si sentono in difficoltà per patologie e allergie ed esternano l'esigenza di voler essere vaccinati in ospedale perchè qui si sentono più protetti”, ha dichiarato la dottoressa. Un sentimento confermato dai partecipanti che hanno sottolineato: “Qui ci sentiamo più sicuri”.

Emozione per i tanti giovani studenti che hanno commentato: “Dopo tanta didattica in distanza è arrivato il momento di tornare in presenza, lo vogliamo davvero”. Tra i tanti presenti anche un docente, già vaccinato e in veste di accompagnatore, che ha rinnovato l'appello alla vaccinazione: "Dobbiamo iniziare in sicurezza questo nuovo anno scolastico, a differenza dell’anno scorso dove, invece, abbiamo avuto diverse difficoltà. E’ fondamentale tornare in classe”.