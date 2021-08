Scuole, a Salerno continuano al Genovesi Da Vinci i lavori del quarto piano Presto saranno consegnati gli ambienti alle istituzioni scolastiche coinvolte

Proseguono con celerità i lavori di rispristino al 4 piano dell’IIS Genovesi Da Vinci, quindi presto saranno consegnati gli ambienti alle istituzioni scolastiche coinvolte. Nello specifico al Liceo Regina Margherita, all’Istituto Nautico Giovanni XXIII, e allo stesso IIS Genovesi Da Vinci.

“La Provincia di Salerno - dichiara il Presidente Michele Strianese - si era impegnata, agli inizi di agosto, a sistemare tutti gli ambienti del 4 piano dell’Istituto Genovesi-Da Vinci, oltre la parte già messa in sicurezza inizialmente destinata ad aule e laboratori dello stesso istituto.

In particolare ora sono in corso di ristrutturazione i quattro bocchi bagno. Stiamo lavorando a tutto il 4 piano del Genovesi Da Vinci proprio perché, a causa dell’emergenza sanitaria, che ha imposto adeguati distanziamenti interpersonali, la carenza di aule che da tempo lamentavano altri Istituti scolastici è diventata esplosiva. Soprattutto l’Istituto Nautico ed il Regina Margherita che ha registrato un notevole incremento delle iscrizioni, necessitavano di soluzioni immediate. Quindi, grazie alla disponibilità e ospitalità del Genovesi Da Vinci, è stato deciso di destinare queste aule ai tre istituti scolastici.

L’intervento è coordinato dal settore Patrimonio e Edilizia scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Antonio Sagarese. Presto i nostri studenti potranno avere spazi adeguati grazie al lavoro sinergico fra istituzioni, che ha visto anche l’impegno costante dell’On. Piero De Luca e della Regione Campania che hanno procurato i finanziamenti necessari.

Per noi - conclude Strianese - la tutela del diritto allo studio dei nostri ragazzi e della loro sicurezza, come per tutte le comunità scolastiche, è un obiettivo prioritario su tutto il territorio”.