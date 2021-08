Covid nel Salernitano, 25 nuovi positivi ad Angri in meno di una settimana Nuovi contagi in diversi comuni, ma non mancano le guarigioni

Il Covid circola ancora in provincia di Salerno. Nuovi contagi sono emersi in diversi comuni. Dal 25 al 30 agosto, ad Agri, su 295 tamponi effettuati 25 sono risultati positivi. Dei nuovi contagi, 23 sono asintomatici e 2 sintomatici. Sale, dunque, a 53 il numero dei casi attivi in città. Il comune regsitra anche 58 guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni sono 36.387 i vaccini totali somministrati al 29 Agosto, di questi 21.308 sono prime dosi e 15.079 i cicli completi.

Intanto, il comune di Buccino, che nelle scorse settimane aveva registrato un focolaio all'interno di una casa albergo con più di venti contagi tra personale e anziani, conta 2 nuovi positivi e un guarito. Nel dettaglio, nella casa albergo restano 6 casi attivi, mentre in città sono 7 i positivi, tre i ricoveri.

Un nuovo contagio anche a Minori. Si tratta di persona residente rientrata da un periodo di vacanza per cui non riferibile a contatto con precedenti positivi. Il numero totale dei positivi nel comune è di 7 persone.

A Pontecagnano su 69 tamponi effettuati sono stati individuati 4 nuovi positivi al Coronavirus. Sono 8, invece, le persone guarite.

Dall'ultimo aggiornamento reso noto dal comune di Castellabate, il 29 agosto, emergono 4 nuovi casi. Si tratta di tre persone contatti stretti di casi precedenti e in isolamento da tempo. Un altro caso riguarda una persona temporaneamente presente sul territorio per la quale è stata ricostruita la rete dei contatti, tutti in isolamento. Sono 14 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus, si attende l'esito di nuovi tamponi.