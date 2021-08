Collettivo Blam e volontari in azione per ripulire le aree da trasformare Tutto pronto per l'inizio della seconda edizione di We Make City festival & Summer School

Aria di "rivoluzione" in città. E' ormai tutto pronto per l'inizio della seconda edizione di We Make City (#WMC), Festival & Summer School: la manifestazione dedicata ai temi della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale, che sperimenta il riuso degli spazi pubblici in disuso o sottoutilizzati della città di Salerno grazie a dei processi collaborativi che includono i cittadini nelle politiche di trasformazioni urbane. Il collettivo di architette under 35, Blam "prepara il terreno" che accoglierà il cantiere collettivo dal 6 Settembre.

"Il primo passo per riappropriarsi degli spazi verdi abbandonati è quello di prendersene cura, per ri-attivarli attraverso attività co-progettate con le comunità che li abitano. Questa settimana prende il via la campagna di pulizia delle aree in cui lavoreremo durante la Summer School lungo Via Carnelutti." Fanno sapere dal collettino. Al via, oggi, con il primo appuntamento in collaborazione del gruppo scout Agesci Conversano 1 e a Legambiente Salerno "Orizzonti". Si continua domani, dalle 9.30, in collaborazione con i volontari della Parrocchia Gesù Redentore Salerno e sabato 4 settembre, dalle ore 9.30 in collaborazione con i volontari della Parrocchia Gesù Redentore Salerno e dell'associazione Coraggio Salerno.

"Chiunque voglia partecipare a questo atto di cura è il benvenuto. Nessuna prenotazione, ma solo tanta voglia di mettersi in gioco! Basta portare con sé un paio di guanti e scarpe comode", sottolineano da Blam.

I motori si scaldano e Salerno di prepara a diventare un cantiere collettivo. Dal 1 al 3 settembre, in modalità online, e dal 6 al 12 settembre, in presenza, con la Summer School organizzata dal collettivo Blam con i main tutor orizzontale di Roma e il collettivo Zapoi di Napoli. Dopo il "carretto dei desideri" che, nel corso delle ultime settimane, ha raccolto storie e idee di chi abita il quartiere, la campagna di pulizia delle aree che saranno oggetto della trasformazione e in particolare il concorso "Hackera la tua città", vinto dall'associazione Coraggio, si avvicina la nuova vita delle aree abbandonate di Via Carnelutti, nella Zona Orientale di Salerno.