Salerno: al via gli interventi di pulizia caditoie delle strade cittadine E' un'attività precauzionale intensificata in vista dell'arrivo della stagione autunnale

L'Amministrazione Comunale di Salerno ha predisposto per i prossimi giorni e le prossime settimane un fitto calendario di interventi di pulizia delle caditoie sulle strade cittadine. Tali operazioni si rivelano di assoluta importanza, in particolare in vista dell'approssimarsi della stagione autunnale quando, come spesso accade, si verificano le precipitazioni più intense e persistenti.

Questa attività precauzionale, svolta regolarmente dagli uffici comunali ed intensificata in vista dei periodi maggiormente a rischio, consente, attraverso la pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione, il regolare funzionamento di caditoie e tombini e, di conseguenza, evita il ristagno delle acque meteoriche.

I primi interventi sono in programma dal 6 al 9 settembre nelle vie F. Manzo, Piave, R. Moscati, G. Cervantes. A seguire, dal 13 a l 17 settembre saranno interessate le vie C.A. Alemagna, Ligea, Giovanni XXIII, V. Laspro. Le operazioni proseguiranno successivamente su altre arterie del territorio cittadino.