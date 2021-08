"Aria irrespirabile a Salerno, città ostaggio dell’inquinamento atmosferico" Le associazioni: "Colpa delle Fonderie Pisano, bisogna chiuderle. I candidati prendano posizione"

E' emergenza "aria irrespirabile" a Salerno. Questo quanto denunciano le associazioni Salute e Vita ed Help Tutela e sostegno dei consumatori che, in una lettera aperta, hanno chiesto ai canditati alle prossime elezioni amministrative di prendere posizione in merito alla vicenda delle Fonderie Pisano. I presidenti Lorenzo Forte e Nadia Bassano dichiarano, infatti, di essersi fatti portavoce di centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini, riguardanti le esalazioni provenienti dalle Fonderie.

"Se è ingiusto pensare che una comunità intera debba subire un attacco insensato ad un bene prezioso, quindi all’aria che respira, ancor più ingiusta ed immotivata è l’assenza di un’azione risolutoria da parte di quelle istituzioni che hanno il preciso dovere di tutelare la qualità della vita dei cittadini", scrivono i rappresentanti delle associazioni.

Non manca la forte accusa all'attuale amministrazione comunale che "Carente è stata e continua ad essere, ai limiti della complicità assoluta con il sistema degli inquinatori", scrivono i presidenti.

Da qui, la richiesta al Sindaco Vincenzo Napoli di predisporre ed emanare un’ordinanza per la chiusura delle Fonderie Pisano. "Si sottolinea quanto l’ordinanza richiesta si sarebbe dovuta già predisporre a seguito della presentazione dello studio SPES che ha evidenziato gravissime criticità, certificando un disastro ambientale, con presenza di inquinanti nelle matrici ambientali in alcuni casi superiore CINQUE volte a quelli riscontrati nella “Terra dei Fuochi”. - aggiungono le associazioni - Nel sangue dei cittadini salernitani è stata riscontrata e scientificamente accertata la presenza di mercurio, cadmio e diossina proveniente dalle Fonderie Pisano."

Ed infine "l'appello" in vista delle prossime elezioni: "In questo periodo di campagna elettorale ci sembra doveroso chiedere anche a chi si candida a governare la città di prendere una posizione rispetto a tale vicenda. Noi la nostra posizione ce l’abbiamo ed è chiara: Chiusura delle Fonderie Pisano e presa in carico dei lavoratori da parte delle istituzioni! I mille candidati al consiglio comunale e i candidati alla carica di Sindaco, che poco o nulla hanno detto sino ad oggi su questa vergognosa vicenda, hanno il dovere di schierarsi affinché i cittadini possano scegliere limpidamente se continuare a respirare morte o puntare a creare

una Salerno diversa, una Salerno di tutti. Da una città ostaggio dell’inquinamento atmosferico." Concludono i presidenti Forte e Bassano.