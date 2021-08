Salerno, il benvenuto dell'assessore Eva Avossa ai nuovi dirigenti scolastici "I dirigenti scolastici non hanno mai smesso di fungere da punto di riferimento per la comunità"

“Desidero dare il benvenuto ai nuovi dirigenti scolastici che si preparano a iniziare un’altra tappa del loro percorso professionale”. Ad affermarlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno e deputata, Eva Avossa. “Sono convinta che i nuovi dirigenti - ha proseguito - sapranno proseguire il percorso tracciato dai colleghi, nell’ottica di una sinergia didattica-istituzionale che ha fatto di Salerno una città modello per ciò che concerne il comparto educativo”. “Malgrado le difficoltà connesse alla pandemia - ha ricordato Eva Avossa - i dirigenti scolastici non hanno mai smesso di fungere da punto di riferimento per la comunità”.

“Il mio augurio di buon lavoro - ha sottolineato - va a Vitalba Casadio e Annamaria Martulano approdate rispettivamente alla Nicola Monterisi e alla Calcedonia, a Mirella Amato alla guida della Matteo Mari, a Emilio Costabile che dirigerà le Medaglie d’Oro, a Flavia Petti e a Lea Celano arrivate al timone della Torquato Tasso e dell’istituto superiore Genovesi-Da Vinci”.

“Il mio ringraziamento sentito - ha concluso l’assessore e deputata, Eva Avossa - è per Nicola Annunziata, Concetta Carrozzo e Vittoria Boninfante, che hanno raggiunto il traguardo della pensione al culmine di una carriera esemplare e ricca di soddisfazioni”.