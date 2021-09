Salerno, la protesta "No Green Pass" è un flop: stazione praticamente vuota La manifestazione era stata organizzata in 54 città

L’appuntamento era fissato alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, ma alla stazione centrale di Salerno non si è presentato, praticamente, nessuno. La protesta organizzata dai manifestanti “No Green Pass” è stata un flop.

La manifestazione era stata organizzata in almeno 54 snodi ferroviari del Paese. In provincia di Salerno la protesta avrebbe dovuto toccare la stazione del capoluogo e di Agropoli. L’intenzione era quella di manifestare la contrarietà ai nuovi obblighi, in vigore da oggi, che impongono di mostrare il Green Pass per tutti gli spostamenti a lunga percorrenza su qualsiasi mezzo di trasporto. Il movimento che contesta l’utilizzo della certificazione verde aveva minacciato che avrebbe bloccato anche la circolazione dei treni, ma in quasi tutte le stazioni coinvolte nella protesta c’erano più forze dell'ordine che manifestanti. Il Viminale aveva infatti annunciato il pugno di ferro contro chiunque avesse messo in campo azioni illegali.

Un grande dispiegamento di forze ha sorvegliato l’entrata e l’uscita dai binari e della stazione centrale di Salerno. Nessun disagio o irregolarità. Unica presenza "No Green Pass" una signora che ha ribadito la sua contrarietà al vaccino e alla certificazione verde, da sola.