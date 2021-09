Covid, dolore a Buccino: muore uno dei nonni contagiati nella casa di riposo Restano quattro positivi nella struttura

Dolore a Buccino per la morte di uno degli anziani ospite della casa di riposo Villa Olimpia dove, nelle scorse settimane, è scoppiato un focolaio da Covid -19. L'anziano era ricoverato in ospedale, aveva 92 anni. Si tratta della quarta vittima nel comune. L'amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla famiglia dell'uomo. Dei 24 positivi registrati inizialmente all'interno della struttura ne rimangono "solo" 4, di cui due ricoverati. Sono 7, invece, i positivi in città.

"Rispettare e adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine, sono fondamentali affinché il virus non si diffonda", l'appello dell'amministrazione.