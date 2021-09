Salerno, sindaco in tour negli istituti cittadini in vista del rientro a scuola L'assessore Eva Avossa: "Fiduciosa che quest'anno la didattica sarà in presenza"

In vista del nuovo anno scolastico il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alla pubblica istruzione Eva Avossa stanno portando avanti un “tour” negli istituti scolastici cittadini per verificare eventuali criticità in merito agli spazi e alla presenza di docenti no vax. A margine dell'inagurazione dei murales realizzati al nuovo terminal dei bus di via Vinciprova, il primo cittadino ha fornito un primo aggiornamento sul “giro di ricognizione”.

“Sin dalle prime visite abbiamo potuto constatare che le cose sono state predisposte al meglio per quanto riguarda normative, Green pass e controlli agli ingressi. Sono fiducioso che le cose andranno nel verso giusto. Dalle visite che ho fatto fino ad ora, i docenti no vax sono prossimi allo zero”, ha sottolineato la fascia tricolore.

A fargli eco l’assessore Avossa: “La manutenzione non si è mai fermata, neanche d’estate. Stiamo portando avanti queste visite per valutare lo stato delle strutture e dare il benvenuto ai nuovi dirigenti prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Ci sono state, a causa del Covid, richieste da parte di alcuni istituti scolastici per aumentare o modificare gli spazi, adeguandoli alle nuove normative. In qualche scuola si sta ancora lavorando, ma il cronoprogramma va avanti come previsto. Sono fiduciosa che, quest’anno, la scuola sarà in presenza”, dichiara l’assessore alla pubblica istruzione.