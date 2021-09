Salerno, chiuse le riprese del film di Papaleo, il sindaco:un piacere ospitarle Anche il cast ha voluto ringraziare il Comune e la città

"Si concludono stasera a Salerno le riprese del film di Rocco Papaleo. È stato un piacere ospitare lui e tutta la sua troupe. Abbiamo fatto il possibile per fornire tutto il supporto necessario. Anche grazie alla prossima uscita di questo film, Salerno verrà conosciuta dal grande pubblico italiano che potrà apprezzarne, così, le bellezze e la storia. Ringrazio Indiana Production Spa e Less Is More Produzioni per le belle parole riservate alla nostra città e al nostro personale comunale". E' la nota diffusa dal Comune di Salerno, anche il cast del film ha voluto rivolgere un messaggio all'Ente e alla cittadinanza.

"Il regista Rocco Papaleo e tutta la troupe ringraziano il Comune di Salerno per il prezioso supporto alla produzione del film.

Il personale del Comune garantisce quotidianamente condizioni logistiche ed ambientali perfette per la lavorazione. Salerno è un set ideale per una storia molto bella che speriamo incontri il favore del pubblico".