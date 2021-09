Salerno piange la fiorista Maria Marchese, stroncata dal Covid a 46 anni La città ricorda la sua competenza e l'amore per il suo lavoro

Una persona gentile e discreta, che sapeva mettere nel suo lavoro tutta la passione e la competenza che la caratterizzavano. Salerno e il rione Carmine piangono la morte della fiorista del "Nuovo Chiostro" di via Galliano Maria Marchese, stroncata a soli 46 anni dal Covid 19.

Non aveva potuto sottoporsi alla vaccinazione per il Coronavirus perché affetta da una patologia. Poi il contagio che non le ha lasciato purtroppo alcun scampo.

Dopo un periodo di ricovero trascorso in ospedale le sue condizioni si sono aggravate in modo irreversiobile e il suo cuore ha smesso di battere. Questa mattina i funerali nella chiesa della Madonna Medaglia Miracolosa, nel Rione Campione.

La 46enne era molto stimata e apprezzata in città proprio per l'amore e la dedizione che metteva nel suo lavoro che amava enormemente. In tanti la ricordano sui social con affetto e commozione. "Non voglio credere a quello che leggo - scrive un'amica su Facebook - che dispiacere immenso. Sono spiazzata e incredula, mai ti dimenticherò"; "Una vera signora ti porterò sempre nel cuore", "Hai raggiunto il tuo Vittorio ma a noi lasci un enorme dolore".