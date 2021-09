Test di Medicina con green pass e Qr Code: buona la prima per l'Unisa Funziona il sistema di sicurezza dell'Ateneo salernitano: in 1780 parteciperanno alla prova

Sono 1780 i candidati che parteciperanno alla Prova di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria presso l'Università di Salerno. La prova avrà inizio alle 13 ma le operazioni d'identificazione sono partite alle 9.30. Il tutto sta procedendo senza intoppi: l'Ateneo salernitano ha messo a disposizione 16 aule del campus di Fisciano e 130 unità di personale docente e tecnico amministrativo che sarà coinvolto nelle operazioni. Rigorosi i controlli messi in campo per garantire il rispetto delle norme anti-Covid: ai varchi d'accesso tutti i candidati hanno dovuto esibire il Qr code, obbligatorio per accedere all'interno del Campus; prima di entrare in aula, invece, attraverso l'app istituzionale Verifica C19, è stata verificata la validità del green pass, anche in questo caso obbligatoria per poter partecipare alla prova. Prima dell'inizio della prova i candidati dovranno complilare anche il modello di autocertificazione sanitaria e indossare una mascherina FFP2 durante tutto il periodo di permanenza negli spazi universitari. Il test avrà una durata di 100 minuti: i posti disponibili sono 156 per Medicina e 30 per Odontoiatria. Gli accompagnatori non potranno accedere al Campus.