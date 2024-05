Salernitana, campionato finito per Basic. E il Giudice Sportivo stanga l'Empoli Il croato stoppato dopo il quinto giallo stagionale. Per l'Empoli sanzioni durissime

Toma Basic salterà Milan-Salernitana. Il centrocampista croato è stato fermato dal Giudice Sportivo a causa della quinta ammonizione stagionale rimediata con il Verona. Oltre al croato stop per tre turni per Alberto Grassi dell'Empoli e per Leandro Paredes della Roma, fermato per due giornate. Stop di un turno anche per Matheus Henrique del Sassuolo, Toma Basic della Salernitana, Andrea Cambiaso della Juventus, Nicolò Casale della Lazio, Alberto Dossena del Cagliari, Ondrej Duda dell'Hellas Verona, Hans Hateboer dell'Atalanta e Romelu Lukaku della Roma.

Tante le sanzioni in casa Empoli dopo il rigore al 104' assegnato all'Udinese. Cinque giornate di squalifica e multa per il direttore sportivo Pietro Accardi: "per avere inoltre, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente".

Luca Casamonti è stato fermato per tutto giugno "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni minacciose e gravemente offensive".

Un turno di stop anche per il preparatore atletico Gabriele Stoppino, ex Salernitana, "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa" e due turni di squalifica anche al membro dello staff tecnico Federico Barni: "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione gravemente ingiuriosa". Anche lui è stato in granata nell'era Nicola.