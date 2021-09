"Sardone" e "Basso dell'Olmo", via alla messa in sicurezza delle discariche Per i siti di Giffoni Valle Piana e Campagna previsto un investimento di oltre 6 milioni di euro

Risanati i conti economici e avviato l’ammodernamento tecnologico dell’impianto TMB di Battipaglia, la EcoAmbiente Spa, società operativa dell’Ente d’ambito Salerno, presieduta da Vincenzo Petrosino, si concentra ora anche sugli altri impianti e siti avuti in gestione. Tra questi le ex discariche in località Sardone di Giffoni Valle Piana e in località Basso dell’Olmo nel comune di Campagna.

Per entrambe Ecoambiente ha realizzato i progetti di fattibilità tecnica ed economica finalizzati alla messa in sicurezza, alla rinaturalizzazione dei siti e alla chiusura definitiva. Per Sardone si tratta di un completamento per il quale si prevede una spesa complessiva di circa 385 mila euro, mentre per Basso dell’Olmo il progetto è molto più consistente e la spesa prevista è di 5 milioni 790 mila euro.

E’ previsto, infatti, una sorta di “cappotto” con diversi strati di terreni vegetali e la riprofilatura della discarica mediante l’utilizzo della frazione organica stabilizzata proveniente dal TMB di Battipaglia, il cui impiego è autorizzato dalla Regione Campania proprio per la coperture definitive e il restauro dei profili delle discariche.

Entrambi I progetti sono stati consegnati all’Eda Salerno che ha già provveduto a trasmettere la richiesta dei due finanziamenti alla Regione Campania.