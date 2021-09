Blitz anti abusivismo sulla spiaggia, Lambiase: meglio tardi che mai... Il consigliere e candidato sindaco: sul litorale di Salerno mancano i controlli

"È di queste ore la notizia di un blitz congiunto degli uomini della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto sulle spiagge dove rilevammo degli abusi. L’operazione ha portato al sequestro di attrezzature, manufatti in legno oltre i metri quadri concessi poiché il tutto era stato installato illecitamente occupando in forma stanziale il demanio marittimo. Come si suol dire: meglio tardi che mai". Questo il commento del consigliere comunale e candidato sindaco di Salerno, Gianpaolo Lambiase, a proposito dell'operazione condotta questa mattina sulla spiaggia di Torrione.

"Sulle spiagge libere manca la sorveglianza. Non ci sono segnalazioni sulla qualità dell’acqua, mancano i bagnini. Sarebbe opportuno istituire la figura di bagnini comunali. E non dico uno per ogni spiaggia, ma almeno due. Nei mesi scorsi numerose sono state le segnalazioni che Salerno di Tutti ha inoltrato alle autorità preposte, e all’apertura della stagione balneare, il 4 giugno, abbiamo ancora una volta richiamato l’attenzione sul tema", ricorda l'esponente di Salerno di tutti.

"E ancora il 30 luglio, in una lettera aperta al sindaco Napoli, abbiamo denunciato la scarsa balneabilità a discapito della salute dei cittadini: “L'amministrazione comunale si è preoccupata esclusivamente dei lavori di ripascimento delle spiagge nella zona orientale ed ha trascurato la salute dei cittadini, che devono convivere con chiazze di melma persistenti, schiume bianche e rifiuti sulla sabbia. Sono conosciute le cause dell'inquinamento costante del nostro litorale: la rete fognaria e gli impianti di depurazione non efficienti; gli scarichi abusivi nei fiumi e nei corsi d'acqua; il traffico di navi e grandi barche private, che frequentano il porto commerciale ed i porti turistici della città. Perché non si prendono i provvedimenti nel merito?. Nonostante le nostre tante sollecitazioni abbiamo dovuto attendere la fine dell’estate per vedere attuati controlli parziali che di certo non arginano le criticità proprie del litorale salernitano. Salerno di Tutti, così come poche altre realtà cittadine, mantiene alta l’attenzione sui disagi connessi alla strampalata gestione delle spiagge con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza un mare non inquinato e spiagge pubbliche sicure, bene attrezzate e accessibili ai disabili come previsto dalla normativa nazionale", la presa di posizione di Lambiase.