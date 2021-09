VIDEO | Temporale a Salerno, si allaga il pronto soccorso del Ruggi Disagi per gli operatori sanitari

Il temporale che si è abbattuto in serata su Salerno ha causato problemi in alcune zone della città. Disagi anche al pronto soccorso del “Ruggi” dove si è verificata una cospicua infiltrazione d’acqua che ha provocato l’allagamento della zona destinata alla prima emergenza. Come testimonia un video che è diventato in poco tempo virale, l’acqua è caduta a cascata dal soffitto ed ha allagato buona parte del corridoio. Disagi per gli operatori sanitari che, tra le 21 e le 22, hanno raggiunto la struttura ospedaliera di via San Leonardo. Fortunatamente la situazione è rientrata nel giro di poco tempo.