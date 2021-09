In piena città il miracolo della vita: nate le piccole caretta caretta a Salerno Le onde erano però troppo forti: le tartarughine sono state accompagnate in mare all'alba di oggi

Fiocco "verde" anche a Salerno. Tanta emozione per la schiusa del nido di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia del capoluogo, nei pressi del Lido Colombo. Era il 16 luglio scorso quando la risalita di una mamma tartaruga aveva colto di sorpresa i tanti residenti della zona. A monitorare la nascita delle ultime tartarughe anche i volontari dell’associazione Tartarughe Marine in Campania che hanno spiegato anche i momenti successivi alla schiusa: “In piena città si è rinnovato il miracolo della vita. Tutta la città ha seguito con trepidazione l' evento. Ieri notte le onde erano troppo forti e avrebbero sbattuto le piccole contro gli scogli quindi sono state accompagnate in mare all'alba stamane”, si legge dalla pagina social dell’associazione. Mai come quest’anno: mancano ancora una decina di nidi per concludere la stagione 2021 che ha registrato il record di nidificazioni in Campania con ben 48 nidi. La maggior parte delle nidificazioni sono avvenute lungo le coste cilentane e a Castel Volturno. La Campania si conferma così la nursery prediletta delle mamme caretta caretta.