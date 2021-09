Vassallo, Piero De Luca: "Lo ricordiamo e continuiamo a chiedere giustizia" "È passato più di un decennio senza chiarezza sui responsabili"

"Il 5 settembre 2010, Angelo Vassallo è stato brutalmente assassinato. È passato più di un decennio dalla morte di un uomo che con la sua tenacia, la sua forza, il suo amore per il territorio, stava lavorando per valorizzare un'intera comunità, impegnandosi in particolare per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, combattendo con forza e coraggio la criminalità organizzata. È passato più di un decennio senza chiarezza sui responsabili. Oggi ricordiamo allora l'uomo, celebriamo il Sindaco, e continuiamo a chiedere giustizia, perché l'omicidio Vassallo ha scosso le coscienze, devastato un'intera comunità e colpito nel profondo le Istituzioni del nostro Paese". Lo scrive su Facebook Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.