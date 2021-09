Fine settembre, ma non sembra: a Salerno spiagge ancora piene Il caldo fuori stagione spinge molti cittadini verso gli ultimi tuffi in acqua

Una scena che si ripete ogni giorno, ma che nel fine settimana assume una "consistenza" diversa. Complici gli uffici chiusi, infatti, molte più persone si riversano sulle spiagge di Salerno per l'ultima tintarella.

E anche se il calendario segna inesorabilmente fine settembre, con la stagione autunnale già iniziata, davvero non è strano andare al mare per godersi il sole e il caldo di questi giorni. Con annesso e immancabile tuffo in acqua.

Salerno, insomma, prolunga oltremodo la stagione turistica estiva. Soluzione apprezzata non solo dai residenti ma anche dai turisti, che possono così aggiungere anche la tintarella ai ricordi della loro vacanza in città.