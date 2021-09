Salerno, solidarietà al Ruggi: una donazione per premiare il personale medico La donazione da parte dell'azienda agroalimentare di Angri, Feger SPA

La solidarietà ancora protagonista all'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, con una donazione, da parte dell'azienda agroalimentare di Angri, Feger SPA, di Gerardo Ferraioli, a favore della UOC di Chirurgia Pediatrica, diretta dal dottore Umberto Ferrentino.

Trenta felpe, trenta polo, devolute al personale medico operante nel suddetto reparto, per sottolineare e premiare con stima e riconoscenza, il lavoro encomiabile svolto durante l'emergenza covid. "Abbiamo sempre fatto beneficenza per associazioni private - dichiara Rosanna Ferraioli - Amministratore Delegato dell'azienda di famiglia, e questa è la prima volta che estendiamo il nostro contributo anche ad un reparto ospedaliero, del quale, in questo caso specifico, ne riconosciamo il valore e l'efficienza".

Alla cerimonia di donazione, avvenuta ieri mattina alla presenza del Direttore Generale, Vincenzo D'Amato, del Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli e del Direttore Sanitario, Anna Borrelli, il dottore Gerardo Ferrentino, ha espresso la sua gratitudine per questo riconoscimento, spiegando inoltre che l'impegno profuso per i bambini è stato riconosciuto anche dall'AGENAS, che ha dichiarato il reparto che dirige, eccellenza nella chirurgia laposcopica d'urgenza.