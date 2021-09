A Salerno continuano i lavori verso località Croce In azione la provincia in sinergia con gli uffici di Palazzo di città

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata a tratti e altri interventi di miglioramento della sicurezza della SP 129/b ricadente nel comune di Salerno.

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - continuano rapidamente grazie sinergia con gli uffici di Palazzo di città e riguardano vari tratti della strada provinciale 129/b non solo per il ripristino della pavimentazione stradale, ma anche per il ripristino di barriere guard rail divelte, per il consolidamento porzione di scarpata stradale e per l’installazione della segnaletica stradale mancante.”