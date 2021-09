Salerno, inaugurata la sala ascolto antiviolenza nella caserma Pezzuto Sarà utilizzata anche per audizioni protette per minori e incidenti probatori

Inaugurata nella serata di ieri la Sala ascolto antiviolenza presso la Caserma “Pezzuto – Arena” sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno in via Raffaele Mauri 99 a Salerno. Un luogo per dare supporto alle vittime di violenza di vario genere, donne, anziani, imprenditori e per poter denunciare attraverso un protocollo di protezione la propria situazione. La sala sarà utilizzata anche per audizioni protette per minori e per incidenti probatori.

La sala ascolto, voluta fortemente dall’Arma, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e invogliare alla denuncia. E' stata realizzata, grazie al supporto del Rotary Club Salerno Duomo e da Confindustria Salerno, Ikea Italia, Lutech Spa e Comsud Srl. Vincenzo Abate presidente del Rotary Club Salerno Duomo ha chiarito: “L’elemento fondante della mia presidenza è la prossimità con il territorio e non può non esserci l’aspetto della tolleranza e della lotta alla violenza, per contrastarla è fondamentale fare leva sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione e sul monitoraggio.

La violenza è un fenomeno culturale e abbiamo bisogno di momenti culturali per combatterlo, affinché si possa scardinare l’elemento iniziale, dove poi prendono il sopravvento abitudini malsane, anticipandone gli accadimenti, con un’analisi sociologica ed intervenendo su famiglie e scuole”