Salerno, sicurezza e decoro: 100 telecamere per la zona industriale Il sistema consentirà di fronteggiare il fenomeno delle micro discariche

Cento nuove telecamere sono state installate nella zona industriale di Salerno. Il progetto è stato presentato dquesta mattina nella sede del comando della Polizia Municipale in via Carrari, alla presenza dei vertici del Consorzio Asi e del sindaco Vincenzo Napoli. Oltre a garantire maggior sicurezza alle aziende, gli "occhi elettronici" consentiranno di fronteggiare il fenomeno delle micro discariche, particolarmente diffuso nella zona industriale di Salerno. In più di una circostanza, infatti, si sono resi necessari interventi di bonifica per rimuovere i rifiuti che erano stati abbandonati illegalmente. Oltre alle telecamere (che hanno un'alta risoluzione), il sistema è dotato di 39 lettori di targhe e di 3 centraline per la rilevazione ambientale. La control room sarà realizzata all'interno del Comando della Polizia Municipale e sarà gestita dalle forze dell'ordine. Gli interventi sono stati realizzati con le risorse del Pon Legalità 2014-2020 e hanno interessato anche le zone industriali di Cava, Fisciano e Battipaglia.