Strade sporche e cattiva manutenzione del verde, il Codacons diffida l'Asl Si effettui la pulizia e la disinfestazione

Non si arrestano le segnalazioni dei cittadini riguardo la scarsa manutenzione del verde pubblico e le cattive condizioni in cui versano le strade della città di Salerno, a precisarlo è il Codacons che chiarisce: “Ad essersi rivolti ai nostri sportelli sono questa volta i residenti del quartiere Mariconda, i quali lamentano la situazione di incuria in cui si trova il vasto terreno adiacente alla Scuola Media N. Vernieri, situata in via Pasubio.

Lo stesso appare invaso da vegetazione, in particolare da cumuli di rovi con il conseguente proliferare di topi, blatte, scarafaggi e insetti di ogni specie. Gli alunni inoltre testimoniano che la struttura scolastica è infestata da zanzare di qualsiasi specie e dimensioni”. Sulla questione Matteo Marchetti, Vice Segretario Nazionale del Codacons, dichiara “L’area adiacente la scuola media N. Vernieri versa attualmente in uno stato di completo degrado, con rifiuti e sterpaglie che ne fanno l’habitat ideale per topi e insetti, con tutti i rischi per la salute pubblica. Pertanto - continua Marchetti - il Codacons Campania, dando seguito alle segnalazioni pervenute dai residenti ha diffidato il direttore generale dell’Asl Salerno ad intervenire urgentemente con la necessaria disinfestazione di tutta la zona. In caso di inadempienza - conclude Marchetti - si procederà nelle sedi opportune per omissione di atti d’ufficio”.