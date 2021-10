Lutto nella movida salernitana, muore il 37enne Fabio Ursini tanti i messaggi d'affetto e cordoglio per ricordare il 37enne

A lutto la movida salernitana per la morte del 37enne Fabio Ursini. Il “re delle serate danzanti salernitane” si è spento nella tarda serata di ieri .Ursini lascia una bambina e il dolore in chi lo amava e in quanti o avevano conosciuto. Proprio negli ultimi mesi aveva raccontato sui social il periodo Covid, la ripresa degli eventi post pandemia.Tanti i messaggi di cordoglio di chi ha voluto ricordare la sua allegria e il suo sorriso.