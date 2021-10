Scritte omofobe e razziste a Nocera Inferiore: la denuncia di Arcigay "Ennesimo segnale di diffusa e violenta omofobia"

"Ennesimo segnale di una diffusa, sottile e violenta omofobia. Chiediamo una presa di distanza delle istituzioni ed interventi concreti di contrasto alla violenza ed alle discriminazioni. Interventi di educazione alle uguaglianze nelle scuole e nei contesti di vita". La denuncia arriva dal presidente di Arcigay Salerno Francesco Napoli che continua: “Sono comparse scritte dal tenore fascista, razzista e omofobo nella città di Nocera Inferiore. Le foto sono rimbalzate sui social ed hanno scatenato l'indignazione di molte e molti.

Il nostro Comitato Territoriale è impegnato da sempre a denunciare episodi di violenza e discriminazione come pure a sollecitare interventi concreti di contrasto ai linguaggi di 'odio ed all'omofobia. Ribadiamo ancora una volta l'urgenza della approvazione del #ddlZan e la necessità che le amministrazioni locali si assumano la responsabilità di interventi sociali e culturali di diffusione di una sostanziale cultura delle uguaglianze ed interventi di contrasto all'omotransfobia.

Mettere la testa sotto il tappeto dicendo che tutto va bene, che non ci sono problemi, che nei nostri territori non ci sono situazioni di omofobia, come mi sento spesso dire dai nostri interlocutori istituzionali e sociali, evidentemente non corrisponde alla realtà. Diciamo da sempre che viviamo in un clima di maschilimo e omofobia strisciante e pericoloso. Delle due l'una: o chi dovrebbe non conosce la realtà del proprio territorio oppure consapevolmente e colpevolmente si fa finta di non vedere. Urgono interventi nelle scuole e nei contesti di vita. Urge il coraggio delle istituzioni nel prendere posizioni nette e chiare contro questi episodi". Ha concluso Francesco Napoli, Presidente Arcigay Salerno.