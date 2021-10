Covid, autista dello scuolabus positivo: torna la Dad a Colliano Attivata didattica a distanza per il 4 e 5 ottobre al fine di consentire la sanificazione dei plessi

Torna la Dad a Colliano. A seguito della positività al test rapido di un autista dello scuolabus, è stata emessa un' ordinanza sindacale a scopo precauzionale per la sospensione delle attività in presenza per lunedì 4 e martedì 5 ottobre. Il provvedimento della sospensione delle attività didattiche in presenza è stato adottato al fine di consentire la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni ai predetti plessi e autobus.