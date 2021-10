Salerno, torna in campo la squadra di calcio dell'Ordine dei medici Alla "Salento cup" la sfida con Avellino, Taranto e Lecce

La squadra di calcio dell’Ordine dei medici di Salerno torna in campo. Dopo più di un anno di pausa dovuto alla pandemia, i medici-calciatori indosseranno di nuovo la casacca granata della “Scuola Medica Salernitana Calcio” per partecipare alla prima edizione della “Salento Cup”, torneo organizzato in memoria del collega Giancarlo Metrangolo.

La manifestazione, patrocinata dall’Associazione Nazionale Medici Calcio e dall’ACSI, si svolgerà a Lecce e vedrà sfidarsi le compagini di Salerno, Avellino, Taranto e naturalmente Lecce. La prima partita di qualificazione si giocherà venerdì 8 ottobre alle ore 20, mentre la seconda (finale per il primo o per il terzo posto) sarà sabato pomeriggio.

Questa sarà la prima di tante iniziative che vedranno protagonisti i medici-calciatori di Salerno, la cui gestione è affidata al presidente Mario Passaro: nelle prossime settimane saranno infatti programmati degli allenamenti, diretti dai colleghi Pasquale Melillo e Peppe Palladino, con l’obiettivo di essere pronti per il prossimo impegno ufficiale, la Coppa Italia Medici, che si svolgerà a Roma nel periodo 8-12 dicembre.