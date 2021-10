Uil Fpl al fianco dei precari dell'ospedale Ruggi di Salerno "Serve dare continuità alle prestazioni sanitarie e garantire i livelli essenziali assistenziali"

Uil Fpl al fianco dei precari dell’azienda "Ruggi" di Salerno. Una vicenda che al sindacato di categoria sta a cuore da sempre. "Serve dare continuità alle prestazioni sanitarie e garantire i livelli essenziali assistenziali, oltre a prorogare tutti i contratti in essere in scadenza entro il 31 dicembre di quest’anno", hanno spiegato i vertici della Uil Fpl che continuano: "Non bisogna, dunque, perdere nemmeno un posto di lavoro in un comparto bistrattato da anni, secondo la Uil Fpl Salerno. "Queste professionalità non erano comode solo in tempo di pandemia. Serve aprire un tavolo di confronto con i vertici della sanità salernitana. Vanno tutelati i lavoratori, altrimenti lo faremo noi".