Covid, focolai a scuola: chiude l'istituto Primo Circolo Didattico di Angri In meno di 7 giorni registrati 17 casi e 5 diversi focolai: torna la Dad, disposto screening

Torna l'incubo Covid nell'Agro Nocerino Sarnese. Ripetuti focolai Covid hanno interessato negli ultimi giorni Primo Circolo Didattico di Via Adriana ad Angri. Una situazione che ha costretto il sindaco Cosimo Ferraioli a "correre ai ripari". E' stata infatti firmata una nuova ordinanza che prevede da domani, 11 ottobre, e per almeno sette giorni, il ritorno in Dad per gli alunni dell'istituto.

Un provvedimento deciso anche dopo un confronto con l’ASL che, tramite una nota, ha suggerito la chiusura dei locali scolastici al fine di poter effettuare la sanificazione e lo screening su tutti gli operatori. In particolare, in meno di sette giorni, si è passati da 3 a 17 casi con almeno cinque focolai diversi.

Da qui il provvedimento "allo scopo di valutare l’adeguatezza e la proporzionalità del provvedimento suggerito ovvero la chiusura dell’Istituto del I Circolo Didattico per effettuare i controlli a tutto il personale docente e non docente nonché la sanificazione dell’intera struttura" si legge nell'ordinanza.

E' stata quindi disposta la chiusura degli edifici del plesso scolastico del Primo Circolo Didattico di Via Adriana per sette giorni a partire da domani 11/10/2021 con la conseguente sospensione in presenza delle attività didattiche con decorrenza immediata, il controllo (sanitario come per legge) di tutto il personale scolastico docente e non docente; una sanificazione straordinaria dell'intera struttura scolastica, prima della ripresa dell’attività didattica

in presenza; di comunicare tempestivamente alla U.O.P.D. Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario 61_62

dell’ASL Salerno, durante tale periodo di sospensione, i nominativi di tutti gli operatori coinvolti.