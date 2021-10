Focolaio Covid a Centola: i contagi salgono a 45, positiva una bimba a Padula Scuole chiuse. L'appello dei sindaci: "Attenersi alle misure anticontagio"

Continua a crescere il focolaio Covid registrato nel comune di Centola. Nella serata di ieri il sindaco Carmelo Stanziola ha ufficializzato i dati relativi ai tamponi eseguiti nei giorni scorsi. Si aggrava il bilancio dei comtagi: attualmente sono 45 i positivi nel comune rispetto ai 28 di mercoledì, e il numero rischia di crescere ulteriormente. Si attende infatti l'esito di nuovi tamponi.

La maggior parte dei casi si registra al Capoluogo, qui sono 33 i i positivi, 8 a Palinuro, 2 a Foria, 2 a San Severino.

"L'appello che lancio è all'unità. Bisogna rispettare le regole, evitare assembramenti e utilizzare la mascherina. Per qualsiasi comunicazione non esitate a contattarci, noi siamo qui. Il mio pensiero ai positivi e in particolar modo ai bambini. Vi ringrazio per la collaborazione che darete anche in questa circostanza", le parole della fascia tricolore. Il focolaio è partito, probabilmente, da scuola dove diversi contagi sono emersi tra personale e bambini. Come da ordinanza, le attività didattiche di ogni ordine e grado nel plesso di Centola Capoluogo sono sospese, anche oggi.

E in casi aumentano anche in altri comuni della provincia. A Padula, un’alunna della Scuola dell’Infanzia Loc. Cardogna è risultata positiva al tampone nasofaringeo per Covid-19.

"Naturalmente la catena dei contatti è stata già ricostruita e gli interessati sono stati posti in isolamento presso il proprio domicilio", assicura la sindaca Michela Cimino. Con questo nuovo contagio, salgono a tre i casi attualmente presenti nel Comune.

"Vi informo che ho già provveduto a sospendere, a scopo cautelativo, l’attività didattica per l’intero plesso della Scuola dell’Infanzia Loc. Cardogna per effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti e procedere alla successiva ripresa delle attività il giorno 4 Novembre, per le sole sezioni A e C, lasciando sospese le attività didattiche della sezione B, fino a specifica comunicazione dell’Asl competente. - fa sapere la fascia tricolore - Inoltre, si stanno adottando tutte le misure anti-contagio da Covid-19 previste dalla nuova normativa, finalizzate a ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico".