Salgono a 65 i casi Covid a Centola: 21 sono bambini, 7 contagi a Camerota Ancora Dad per la scuola secondaria di Fisciano: si attendono i risultati dei tamponi

Salgono a 65 i contagiati nel comune di Centola nel Cilento, 21 sono bambini. Nel comune sono stati riscontrati 3 nuovi casi di contagio. A comunicarlo lo stesso sindaco Carmelo Stanziola che ha annunciato anche la guarigione di un bambino. I contagi sono i seguenti: a Centola da 49 si e' passati a 51, a Palinuro 8, Foria 5, San Severino 1.

A Camerota, invece, l'Asl ha comunicato che sono risultati positivi a covid-19, 7 cittadini. Cinque risiedono alla frazione Marina mentre due risiedono al capoluogo. "I contatti di caso sono stati posti in sorveglianza attiva. L'Asl ha già disposto i tamponi. Ai cittadini risultati positivi, si augura una rapida guarigione", scrivono dall'amministrazione.

Il contagio si allarga, resta alta l'attenzione in Cilento. Dopo i provvedimenti di chiusura delle scuole di alcuni comuni, è stato chiuso anche il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, visite sospese. Il provvedimento deciso dall'Asl p stato preso a seguito di diversi casi di coronavirus che avrebbero coinvolto gli infermieri, alcuni pazienti e il personale medico.

Un nuovo aggiornamento anche da Fisciano. La dirigente scolastica dell'istituto Nicodemi ha comunicato che, a seguito della positività riscontrata in data 31 ottobre per un alunno/a frequentante la scuola secondaria del plesso di Fisciano e "considerato il provvedimento dell’Asl in cui si dichiara che i docenti coinvolti nel contatto devono comunque effettuare il test molecolare prima di riprendere l’attività in presenza, visto che l’effettuazione dello screening, prenotato dalla stessa Asl in data 3 novembre non ha ancora prodotto risultati", il plesso della scuola secondaria di primo grado, da oggi, svolgerà attività didattica a distanza "non essendo possibile garantire la continuità dell’attività in presenza". Il provvedimento rimarrà i vigore fino a quando non saranno disponibili i risultati dei tamponi.