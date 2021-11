Covid, 64 contagi a Centola: scuole restano chiuse. Positivo alunno a Tramonti Si allarga il contagio nel Salernitano: screening a Futani, famiglia positiva a Scala

Il contagio si allarga in provincia di Salerno. Secondo i dati di ieri diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania sono 127 le nuove infezioni da Coronavirus emerse nel Salernitano. L'attenzione rimane alta nel Cilento, in particolare a Centola, dove nelle scorse settimane un focolaio si è sviluppato all'interno di una scuola.

Sui 32 tamponi effettuati venerdì, 6 sono risultati positivi, si tratta di persone già in isolamento. Nel comune si registrano anche 4 guarigioni. Attualmente la mappa dei contagi è così divisa: Centola conta 52 positivi, Palinuro 7, Foria 5, nessun contagio a San Severino, per un totale di 64 casi attivi in città. Di questi, 16 sono studenti. In particolare, nella scuola infanzia di Centola sono 6 i positivi, alle elementari sono 7 i contagi, 2 gli alunni delle scuole medie positivi. Mentre, alla scuola elementare di Foria si conta 1 caso.

Il sindaco Carmelo Stanziola ha deciso di prorogare le attività didattiche a distanza fino al 10 novembre, rimarrano quindi chiuse tutte le scuole sul territorio. Ha inoltre invitato, ancora una volta, la popolazione al rispetto delle regole anticontagio, e alla vaccinzaione. Nella giornata di oggi, saranno effettuati oltre 60 tamponi.

Non torneranno a scuola, domani, neanche gli studenti di Laurito. A seguito della positività di un docente, infatti, è stata sospesa l'attività didattica in presenza ed effettuato un screening nella Scuola Secondaria di primo grado. "E' necessario attendere l’esito degli screening che, tra oggi e domani, saranno effettuati presso gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo", ha scritto il sindaco Vincenzo Speranza. "Intanto, attendiamo i tamponi di fine quarantena (i primi sono risultati tutti negativi) delle persone in contatto con il nostro concittadino risultato positivo", ha aggiunto il primo cittadino.

A Futani, invece, è stata eseguita la sanificazione di tutti i locali dei plessi scolastici. Questa mattina, dalle ore 10, presso la Scuola “A. Merola” sarà eseguito dal Dipartimento di Prevenzione della ASL SALERNO lo screening COVID19 a tutti gli studenti, al personale docente e non, al personale addetto ai servizi mensa e al trasporto scolastico.

In Costiera Amalfitana, invece, un nuovo positivo è stato registrato a Tramonit: si tratta di un bambino che frequenta le elementari e la cui classe (2B) è stata messa in quarantena in attesa dei tamponi. Contestualmente, nel comune si registrano anche 7 negativizzazioni, il numero totale di contagi sul territorio è pari a 3.

"In linea con il resto d’Italia i contagi sono in aumento: chiediamo attenzione, rispetto delle norme igienico sanitarie e invitiamo chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi", l'appello dall'amministrazione.

Ad Amalfi sono attualmente 42 i casi attivi in città: questo il dato aggiornato dopo le 4 negativizzazioni e la nuova positività emersa. Famiglia positivi a Scala, che conta 14 casi in città.

Buone notizie, invece, da Maiori e Minori dove cala sensibilmente il numero dei contagi da Covid-19. I dati aggiornati al 5 novembre parlano di 22 cittadini negativizzatisi a Maiori, che conta anche 5 nuovi casi, per un totale di 22 positivi di cui un ospedalizzato. A Minori, invece,si registrano 13 guariti e un nuovo contagio. Nella città del gusto il numero totale dei contagi passa così da 22 a 10.