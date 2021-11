Positivi al test rapido 2 bimbi a Centola, si attende l'esito di nuovi tamponi Covid nel Salernitano: nuovi casi e guarigioni. Dai sindaci l'appello al rispetto delle regole

Ancora due positivi a Centola, nel comune di registrano anche 7 negativizzazioni. Sono 27, ad oggi, i casi attivi in città. Circa 30 i tamponi che verranno effettuati nella giornata di oggi.

Il sindaco Carmelo Staziola ha voluto, inoltre, rassicurare i cittadini della frazione di Palinuro. A seguito di due tamponi rapidi effettuati su due bambini, che hanno dato esito positivo, è stato contattato il dipartimento di prevenzione. Questa mattina saranno effettuati i tamponi molecolari ai due bambini e il sindaco ha poi dato disposizione alla polizia municipale di portare i due test direttamente al laboratorio di Eboli così da avere, in serata, i risultati "per i quali, poi, ci determineremo come amministrazione", ha sottolineato il primo cittadino.

L'appello è ancora una volta alla collaborazione e al rispetto delle normative anticontagio imposte.

Buone notizie sul fronte Covid da Minori: 3 guariti in città. Il numero totale di positivi è al momento di 3 persone.

"Il decorso benevolo dei contagiati è senz'altro da attribuire all'alto numero di vaccinati, che seppur non coperti interamente dal contagio, sono altamente protetti in modo efficace da complicazioni. - ha sottolineato il sindaco Andrea Reale - È importante intraprendere il ciclo vaccinale per chi non l'ha ancora fatto e fare la terza dose per chi ha completato il ciclo da 6 mesi. Possono accedere alla terza dose gli ultrasessantenni e i fragili e dal primo dicembre gli ultracinquantenni."

Intanto, 3 nuovi contagi e 5 negativizzazionni a Fisciano.

Ad Agropoli, invece, 2 nuovi casi e 3 guarigioni. Il totale di positivi attuali è quindi di 5. Nel comune sono state somministrate 29.672 dosi, di cui 15.560 prime dosi inoculate, con la percentuale che sale al 79%. Hanno completato il ciclo vaccinale il 72% dei residenti.

Il centro vaccinale "Città di Agropoli" sarà aperto con nuovi Open Day per la somministrazione di prime e seconde dosi, il 16-19-23-26-30 novembre dalle ore 15:00 alle 19:00. Potranno sottoporsi al vaccino tutte le persone aventi i requisiti senza necessità di prenotazione. In particolare per la terza dose, potranno sottoporsi gli ultrasessantenni senza prenotazione e le categorie fragili, in possesso di certificato medico, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose. Bisognerà però presentarsi muniti di tessera sanitaria. Nelle prossime settimane verranno organizzate anche altre giornate per le vaccinazioni senza prenotazione.