23 novembre 1980, il terremoto spazzò via 674 vite nel Salernitano A 41 anni dalla tragedia il ricordo doloroso della provincia

90 secondi di terrore e poi macerie. Il 23 novembre 1980 un violento terremoto colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale.

Due scosse sismiche, di cui la più violenta caratterizzata da una magnitudo di 6.9 e con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania, a distanza di pochi secondi una dall'altra sconvolsero un'area di 17mila chilometri quadrati causando 2.998 morti e 8.245 feriti, 234.960 furono i senza tetto. Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Teora,... interi paesi non esistevano più. Le due scosse cancellarono oltre 70 mila costruzioni in 600 comuni e ne danneggiarono gravemente altre 250.000. Migliaia i volontari accorsi da ogni parte d'Italia e del mondo.

A causa delle difficoltà di raggiungere i luoghi colpiti e dei danni alla rete elettrica e alle comunicazioni, solo dopo qualche giorno ci si renderà conto delle dimensioni della tragedia. Un dramma e una ferita enorme. A 41 anni dal terremoto dell'Irpinia resta vivo il ricordo della tragedia. Nel Salernitano furono numerosi i comuni colpiti: tra quelli dichiarati "disastrati" Castelnuovo di Conza, Laviano, Colliano, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva. Tutti comuni situati a nord est della provincia. Danni enormi anche nel capoluogo. Dei quasi 3mila morti, in provincia di Salerno il bilancio ufficiale delle vittime fu di 674 morti e di 2.468 feriti.

Oggi, il giorno del ricordo.

A Laviano tutto fu distrutto e il sisma si portò via 303 vite. Salvatore Bartolucci aiutò a scavare nelle macerie e oggi il consiglio comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria. L'uomo è il simbolo dei tanti volontari di quei giorni. Nel corso della giornata sarà poi inaugurata una targa posta vicino al monumento dedicato alle vittime del terremoto, con su scritti i nomi dei 303 morti di Laviano.

Ma in tutta la provincia di Salerno verranno messe in atto iniziative e momenti per ricordare quel giorno.

"Non esisteva ancora la Protezione Civile, che si costituì dopo questo tragico evento, ma migliaia di volontari partirono immediatamente raggiungendo i luoghi del disastro, dando vita alla più grande catena di solidarietà che l'Italia abbia mai conosciuto. Solidarietà, impegno civile, disponibilità sono tratti fondanti della nostra Comunità che non sono mai venuti meno nei momenti difficili. A tutte le vittime il nostro profondo ricordo, ai loro familiari, ai sopravvissuti, la nostra sincera vicinanza, e a tutti i coloro che in quel tempo si mobilitarono per dare una mano, va il nostro sincero ringraziamento e riconoscimento per il grande messaggio che hanno lasciato", il messaggio del sindaco Canfora e l'amministrazione comunale di Sarno.