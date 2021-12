Il Covid continua ad uccidere: non ce l'ha fatta un 59enne di Montecorvino Lo strazio della comunità per la morte di Aniello Forte

Colpito dal Covid, con un decorso che negli ultimi tempi sembrava far propendere all'ottimismo. Poi, il virus ha preso il sopravvento e le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo.

Montecorvino Rovella piange la morte di Aniello Forte, 59 anni, molto noto nella città: il libero professionista era stato contagiato nei giorni scorsi, ed aveva intrapreso la sua battaglia contro il virus.

Purtroppo per lui, non c'è stato nulla da fare: le complicazioni sono arrivate alle estreme conseguenze. Oggi la tragica notizia comunicata dai medici ai familiari del 59enne, disperati e increduli per la perdita.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla bacheca dell'uomo. Al fratello Lorenzo e a tutti i parenti, la vicinanza della redazione di Ottopagine e OttoChannel.