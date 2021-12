Alunni ed insegnanti positivi al Covid a Bracigliano: scuola media chiusa A Montecorvino Rovella 41 casi negli ultimi 7 giorni: muore un uomo per complicanze legate al Covid

Alunni ed insegnanti positivi al Covid nella scuola media "Angrisani" di Bracigliano. Il sindaco Antonio Rescigno chiude il plesso da oggi e fino al prossimo 22 dicembre. La disposizione imposta dalla competente Asl. "Per questa eccezionale circostanza è stata emessa un’ordinanza comunale che, oltre a disporre la chiusura della scuola in oggetto, ha istituito anche la DAD per tutte le classi appartenenti al suddetto plesso scolastico. Seguirà una sanificazione dell’intero edificio scolastico tramite incarico che il Comune affiderà ad un’apposita ditta specializzata", sottolineano dall'amministrazione.

Intanto, a Montecorvino Rovella, negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 854 tamponi antigenici e molecolari e di questi 41 sono risultati positivi. Nessuno dei contagiati si trova in condizioni critiche. 21 contagiati, invece, si sono negativizzati e risultano quindi guariti. Le persone attualmente positive sul territorio di Montecorvino Rovella sono 87.

Ma la città piange una nuova vittima del Coronavirus. "Con grande tristezza dobbiamo anche annunciare che è stato registrato il decesso di un nostro concittadino a causa di complicanze legate al Covid-19. Alla sua famiglia vanno le condoglianze dell'amministrazione e della comunità tutta", il cordoglio dell'amministrazione che invita, ancora una volta, a non abbassare la guardia e rispettare le disposizioni anticontagio.

Ad Agropoli, invece, l'Asl-Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di aver riscontrato, nelle ultime 24 ore, 6 nuovi casi di positività al Covid-19. Nel contempo si è registrata anche una guarigione. Il totale di positivi attuali è quindi di 120. Dagli ultimi tamponi esaminati sono emerse quattro positività di scolari della scuola primaria Cafarelli. I bambini erano tutti già in isolamento. Gli esami dei tamponi t10 sono quasi del tutto completati, escludendo ulteriori contagi.