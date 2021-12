Caso variante Omicron a Corbara, il sindaco: "La giovane si è già negativizzata" Nuovi positivi al Covid in provincia: a Battipaglia 150 contagi e 2 decessi in settimana

Buone notizie dalla provincia di Salerno. Il caso di variante omicron registrato nel Salernitano, a Corbara, si è già negativizzato. A renderlo noto il sindaco Pietro Pentangelo il quale conferma che, a seguito di accertamento, come da protocollo Covid, la giovane, proveniente dalla Francia, si è già negativizzata. Il riscontro del tampone lo conferma. Non risultano al momento contagi ulteriori. Dall'amministrazione, inoltre, comunicato che oggi il centro vaccinale resterà chiuso.

Nuovi contagi in diversi comuni della provicia. Sono attualmente 190 i casi attivi a Cava de' Tirreni, questo il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento dato dal sindaco Servalli. Di questi, 5 sono ospedalizzati e 16 sono bambini al di sotto dei 10 anni. A Battipaglia, invece, sono 150 le persone positive, di cui 2 ricoverate. In settimana si sono registrati anche due decessi, inoltre diverse sono le classi in quarantena. L'aumento dei contagi e il pericolo di una nuova diffusione del virus ha fatto correre ai ripari l'amministrazione: annullato l'evento natalizio del Villaggio Bufala, come spiegato dalla sindaca Cecilia Francese. Nel corso del video aggiornamento, la fascia tricolore ha invitato tutti al rispetto delle regole e a vaccinarsi. Sono 7, invece, i nuovi positivi a Mercato San Severino che conta così 105 casi attivi.