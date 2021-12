Salerno, autista della Sita aggredito. Arpino: "Alzare i livelli di sicurezza" La condanna dei sindacati: "Inaccettabile pensare di andare al lavoro e dover essere aggrediti"

Ennesima aggressione ai danni di un conducente del trasporto pubblico locale salernitano. Ieri pomeriggio un autista della Sita è stato picchiato da un automobilista in via Vinciprova.

“E’ assurdo e inaccettabile pensare di andare al lavoro e dover tornare a casa dopo essere stato aggredito”, il commento di Gerardo Arpino, segretario FILT CGIL. Per il rappresentante sindacale “C’è la necessità di alzare i livelli di sicurezza". Da qui la richiesta congiunta da parte di Filt Cgil e Uil Trasporti di un incontro in prefettura per riattivare il tavolo sicurezza degli ultimi mesi. “Siamo pronti come organizzazioni sindacali a schierarci sempre in favore di sostegno dei lavoratori affinché si eliminino quanto prima tutti questi incresciosi atti di criminalità nei loro confronti”, conclude Arpino.