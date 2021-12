Si arrabbia per una precedenza e aggredisce autista della Sita La denuncia dei sindacati: “Inammissibile, urgente un incontro”

Nel primo pomeriggio, intorno alle 13 l'autista di un bus della Sita è stato aggredito a Salerno durante il servizio. Un automobilista, a causa di un banale motivo legato ad una precedenza, ha inseguito fino al capolinea il conducente del bus, in breve tempo dalle minacce verbali, si è passato ad un’aggressione fisica. A denunciare quanto accaduto Gerardo Arpino, della Filt Cgil e Francesco D'Amato, Uil Trasporti Salerno.

“Veniamo a conoscenza di un atto di violenza perpetrato ai danni di un conducente della Società Sita durante lo svolgimento del proprio servizio. A lui va tutta la nostra solidarietà – chiariscono i sindacati -. E’ inammissibile che in un momento così delicato in cui versa il nostro Paese e ed il nostro territorio, colpito da una pandemia da Covid-19, un conducente, che mai si è fermato in questo delicato momento, al fine di garantire il diritto alla mobilità per i cittadini, venga aggredito senza nessun motivo.

Nello stigmatizzare e condannare aspramente tale vile atto, è necessario porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale e poiché nel contempo cresce la preoccupazione ed il malcontento tra il personale viaggiante, si ritiene necessario un urgente incontro in merito atto a tutelare l’incolumità di tutti gli interessati, perché la sicurezza non è un costo ma un’assoluta necessità”.