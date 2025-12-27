Salernitana, sondato Cargnelutti: Faggiano pensa al centrale del Crotone Piace lo stopper dei pitagorici. Faggiano pensa ad un doppio rinforzo in difesa

Un sondaggio prima di Natale in attesa dell’accelerata vincente. Tra le idee per rinforzare la batteria di difensori centrali per la Salernitana spunta anche il nome di Riccardo Cargnelutti. Il centrale classe 1999 è un pilastro del Crotone, con diciotto presenze e un gol in questa prima parte di stagione con la maglia dei pitagorici. Il direttore sportivo della Bersagliera Daniele Faggiano ne ha sondato la disponibilità ad un trasferimento nei giorni scorsi. La posizione di classifica dei pitagorici e anche l’annuncio di un ridimensionamento arrivato nei giorni scorsi dalla società potrebbe essere l’assist vincente.

La Salernitana valuterà nei prossimi giorni anche la richiesta per il cartellino del calciatore scuola Roma, in scadenza nel giugno 2027. Dopo Arena, in piedi lo scambio con Coppolaro, possibile dunque l’arrivo di un secondo centrale per dare profondità ad uno dei reparti che ha fatto i conti con l’emergenza soprattutto nel finale di anno. Si va dunque anche l’interruzione del prestito di Frascatore per motivi di lista, elemento fondamentale per accogliere un altro centrale.