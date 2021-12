Covid, corrono i contagi nel Salernitano: 18 nuovi casi a Mercato San Severino Gli aggiornamenti di diversi sindaci della provincia

Aumentano i casi Covid in provincia di Salerno. Nuovi contagi in diversi comuni. A Mercato San Severino sono stati comunicati 18 nuovi positivi e 2 guarigioni, sono attualmente 157 i casi attivi in città. A Vietri sul Mare, invece, sono 6 i nuovi contagi per un totale di 57 persone attualmente positive al virus. A Camerota, invece, l'Asl ha comunicato la positività a Covid-19 di 6 cittadini di Marina di Camerota e la negatività di due cittadini.

A Giffoni Sei Casali 3 positivi. Il Sindaco Francesco Munno ricorda che “Siamo ancora in pandemia, servono tanta prudenza e #responsabilità individuale. L'epidemia é in corso, rispettiamo le regole anti Covid-19, non abbassiamo la guardia. Il virus circola ancora tra di noi, il comportamento responsabile di ciascuno è fondamentale per evitare il contagio”.

Dalle amministrazione l'appello unanime a rispettare le normative antiCovid.