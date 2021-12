Cetara: non si fermano i contagi, le date per i vaccini Ecco quando recarsi nell'hub allestito nel comune della Divina

Non si fermano i contagi da Covid 19 in Costiera Amalfitana. A Cetara il sindaco Fortunato Della Monica ha allertato la popolazione: "Il contagio è tornato anche a Cetara, ci sono due conittadini positivi al Covid 19 e per fortuna stanno bene. E' importante vaccinarsi, invito tutti a fare il vaccino. Nel centro vaccinale di Cetara, presso la palestra comunale il 29 dicembre faremo la seduto con il vaccino Moderna e il 2 gennaio con il vaccino Pfizer. Invito chi non ha avuto ancora la terza dose e quei pochi che devono ricevere la prima dose a prenotarsi presso la Protezione Civile. Il vaccino è l'unico strumento di protezione per la vita!Vacciniamoci" ha concluso la fascia tricolore.